Tecnologia GPU Turbo anche per smartphone Huawei

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato la distribuzione di un aggiornamento software per diversi smartphone che includerà la tecnologia GPU Turbo. Introdotta per la prima volta con Honor Play è stata successivamente portata sul nuovo Honor 10 GT e arriverà su Honor 10 a fine luglio. A partire dal mese di agosto verrà rilasciata gradualmente su 14 modelli a marchio Huawei.

La tecnologia permetterà agli smartphone di eseguire applicazioni che richiedono un uso intensivo della grafica, come i giochi, consentendo agli utenti avere un’esperienza videoludica estremamente migliorata. Huawei spiega che gli ingegneri hanno tratto ispirazione dal funzionamento del turbocompressore delle automobili che incrementa la potenza del motore, senza aumentare l’utilizzo del carburante. GPU Turbo offre maggiori prestazioni attraverso l’ottimizzazione del software e delle risorse hardware. Secondo il produttore, l’efficienza grafica migliora fino al 60%, mentre i consumi si riducono del 30% con ovvi benefici positivo per l’autonomia della batteria.

Questo l’elenco degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento. I primi sono quelli della serie Huawei Mate 10 e P20. Il rollout terminerà a novembre con la versione per le serie Huawei Mate 9 e P10.

Al momento gli unici giochi supportati sono PUBG MOBILE e Mobile Legend: Bang Bang, ma altri titoli verranno aggiunti nelle prossime settimane. In futuro è previsto anche il supporto per le applicazioni AR e VR, oltre che per le piattaforme di shopping online e altri applicazioni che sfruttano le GPU integrate nei moderni smartphone.

Ryan Lui, AVP, Software Marketing, Huawei Consumer Business Group, ha dichiarato: