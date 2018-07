Vodafone, due nuove rimodulazioni per i clienti

Filippo Vendrame,

Vodafone ha annunciato due nuove rimodulazioni che colpiranno sia i clienti di rete fissa che quelli di rete mobile. L’annuncio è stato dato ufficialmente dall’operatore e si trova nella sezione “Vodafone Informa” del suo sito ufficiale. La prima novità riguarda, dunque, i clienti di rete fissa. Come evidenziato da Vodafone, a partire dalla prima fattura emessa dopo il 10 novembre 2018, le offerte di rete fissa aumenteranno di 2,50 euro al mese.

La motivazione che ha spinto Vodafone a porre in essere l’aumento è da ricercarsi nella possibilità di poter continuare a investire sulla rete per offrire ai clienti sempre la massima qualità dei servizi. Trattasi di una novità, però, che sicuramente ai clienti di rete fissa non piacerà visto che l’aumento è molto importante. Da evidenziare, comunque, che i clienti con attiva un’offerta convergente Relax Casa Edition, Casa Edition o Vodafone One Special da prima del 25 marzo 2018 non saranno rimodulati se manterranno attiva la SIM. La seconda rimodulazione riguarda, invece, alcuni clienti di rete mobile. Nello specifico, dal 27 luglio 2018 alcune offerte abbonamento su SIM dati avranno 40 Giga in più al mese per navigare.

Tuttavia, tali offerte, a partire dalla prima fattura emessa dopo il 13 ottobre 2018, subiranno un rincaro di 4 euro al mese.

Ovviamente, Vodafone informa che per entrambe le rimodulazioni, tutti i clienti interessati riceveranno una comunicazione in fattura e potranno recedere dal contratto o passare ad altro operatore senza penali né costi di disattivazione fino al giorno prima della variazione contrattuale, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”.

Per effettuare il recesso bisognerà seguire la seguente prassi.