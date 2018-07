Filippo Vendrame,

1 milione di utenti. In meno di due mesi, Iliad ha raggiunto questo incredibile traguardo. Per festeggiare il grande successo del suo debutto, l’operatore francese ha deciso di mantenere valida la sua offerta di lancio per ulteriori 200 mila clienti, lasciando la possibilità di poter aderire ancora per un po’ di tempo alla speciale tariffa che offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 30GB di Internet 4G a 5,99 euro al mese. L’annuncio di questo traguardo è stata dato in maniera particolarmente innovativa. Benedetto Levi, CEO di Iliad, ha deciso di sfidare in diretta la macchina delle verità per dimostrare ancora una volta la trasparenza dell’offerta della sua società. La diretta su Facebook si è dimostrata una grande mossa di marketing, con una strategia di comunicazione davvero innovativa e moderna che stacca con quanto visto sino ad ora. Il messaggio che passa è che Iliad fa davvero sul serio e che la sua offerta tariffaria non nasconde nulla di strano e che i clienti non si dovranno attendere sorprese per il futuro.

Benedetto Levi, dunque, collegato ad una macchina della verità con tanto di tecnico forense ad interpretarne i risultati, ha risposto ad una serie di domande, alcune molto leggere, altre molto più serie e concernenti l’offerta di Iliad. Verso la fine del “test” della macchina della verità l’annuncio che tutti si aspettavano e cioè che in meno di due mesi Ilaid ha tagliato il traguardo del primo milione di utenti. Tra le altre domande quelle concernenti l’apertura di nuovi negozi, la modifica della voce della segreteria telefonica, i problemi di ricezione delle chiamate in 4G, la creazione di un’app per smartphone e il funzionamento del roaming estero.

Benedetto Levi ha, dunque, affermato che Iliad aprirà ulteriori nuovi negozi oltre ai 140 punti vendita già esistenti. La voce della segreteria telefonica, non piaciuta a molti utenti Iliad, sarà presto modificata. Levi ha anche aggiunto che entro pochi giorni saranno risolti i problemi di ricezione delle chiamate in 4G che avevano riscontrato alcuni utenti.

Inoltre, è stato risolto il problema dell’utilizzo delle SIM Iliad all’estero. Inconvenienti dipesi da un problema di configurazione dei partner esteri. Per quanto riguarda l’app, Levi ha nuovamente confermato che non è nei piani in quanto l’Area Personale del sito di Iliad è facilmente accessibile dai dispositivi mobile.

La strategia comunicativa di Iliad colpisce ancora. Già la conferenza stampa di lancio dell’operatore francese si era fatta notare per gli strumenti comunicativi adottati ma l’odierna diretta di Facebook dove il CEO della società si mette in gioco è qualcosa di sicuramente brillante ed innovativo. Anche perché la diretta si conclude con una “sfida”. Benedetto Levi, infatti, ha invitato gli utenti a segnalare quale dei suoi concorrenti vorrebbero vedere effettuare un test con la macchina della verità.