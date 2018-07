UPS testa le consegne dentro casa

Filippo Vendrame,

UPS ha iniziato a testare un programma che consente al servizio di spedizione di consegnare i pacchi all’interno delle abitazioni mentre gli occupanti sono fuori. Il servizio utilizza delle serrature intelligenti create da Latch, una startup con sede a New York. Questo nuovo progetto è chiaramente una risposta ad Amazon che ha iniziato a utilizzare questo tipo di consegna a domicilio l’anno scorso.

UPS, nel suo comunicato stampa, spiega chiaramente come funzionerà questo servizio di consegna. Il corriere che deve consegnare un pacco all’interno di un’abitazione dotata della serratura intelligente riceve le credenziali uniche d’accesso attraverso uno speciale dispositivo portatile. Ogni volta che lo spedizioniere utilizza le sue credenziali per entrare in un edificio, la serratura intelligente registra la voce per disporre di una traccia digitale del suo passaggio. Il sistema di accesso intelligente di queste serrature smart consente ai residenti e agli altri utenti di utilizzare gli smartphone per sbloccare le porte di un edificio, compresa quella dell’ingresso principale. Una telecamera grandangolare incorporata all’interno di ogni dispositivo cattura una registrazione visiva di ogni interazione da parte di un non-residente che gli utenti possono monitorare dall’app mobile.

Questo servizio sarà attivo, all’inizio, a New York dove i primi test sono iniziati all’inizio del 2018. Una volta a regime, questo servizio potrebbe essere allargato al resto del territorio americano. UPS evidenzia, però, che al momento il sistema funziona con gli edifici e non con i singoli appartamenti. Una scelta che ha senso visto che a New York sono molte le case multi-unità.

Questa particolare forma di consegna risolve il problema molto fastidioso di dover essere reperibili quando un pacco deve essere consegnato in casa. Con il fattorino che può consegnare dentro casa da solo, lo shopping online può diventare ancora più utile visto che non ci sarà più l’obbligo di dover essere reperibili per ricevere il pacco.