Amazon Prime Day 2018, il migliore di sempre

Filippo Vendrame,

L’Amazon Prime Day 2018 ha permesso al gigante dell’ecommerce di ottenere un nuovo record. Durante le 36 ore di sconti, infatti, Amazon ha venduto oltre 100 milioni di prodotti in tutto il mondo. Trattasi di un risultato straordinario che ha permesso di superare i precedenti record fatti segnare non solamente nella passata edizione dell’Amazon Prime Day ma anche nelle giornate del Cyber Monday e del Black Friday.

Monetizzando questo successo, durante le 36 ore di offerte speciali, solo le piccole e medie imprese che sono presenti su Amazon hanno venduto prodotti per un valore di oltre 1 miliardo di dollari. Il colosso dell’ecommerce ha voluto condividere anche qualche dato curioso concernente l’Amazon Prime Day 2018. Fire TV Stick è stato il prodotto più acquistato, con milioni di pezzi venduti in tutto il mondo. Il 16 luglio è stato segnato un nuovo record per quanto riguarda il numero di iscrizioni al programma in abbonamento Amazon Prime. L’Amazon Prime Day 2018 ha fatto segnare anche un nuovo record in termini di numero di acquisti da parte degli iscritti al programma Prime in 17 Paesi.

I clienti hanno acquistato più di cinque milioni di articoli in ciascuna delle seguenti categorie: giocattoli, prodotti di bellezza, PC e accessori per computer, prodotti di abbigliamento e cucina. L’Amazon Prime Day 2018 è stato il miglior evento di sempre di Amazon per quanto concerne la vendita di dispositivi per bambini. Prodotti come Echo Dot Kids Edition, tablet Fire 7 Kids Edition e tablet Fire HD 8 Kids Edition.

Per quanto riguarda il mercato italiano, Amazon fa sapere che i prodotti più venduti sono stati le pastiglie Finish Lavastoviglie Tabs All in 1 Max, il rasoio Braun MultiTrimmer Precision Trimmer 9-in-1 e la scopa elettrica Hoover 2 in 1 Freedom.