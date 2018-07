Aruba lancia la Fatturazione Elettronica semplice

Filippo Vendrame,

Aruba ha annunciato un nuovo servizio di Fatturazione Elettronica. Trattasi di un’applicazione web pensata per rendere più semplice tutto l’iter per la gestione della Fattura Elettronica. Attraverso questa applicazione web, dunque, gli utenti potranno gestire il processo di generazione, trasmissione e conservazione di fatture, parcelle, note di credito e debito, acconti e anticipi, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Aruba, punta a voler aiutare tutti i soggetti dotati di Partita IVA ad assolvere nel migliore dei modi gli obblighi di legge. Già dal 2015 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare, quindi pagare, fatture cartacee. Ora, attraverso la Legge di Bilancio 2018 l’obbligo della fatturazione elettronica viene esteso a tutti i soggetti che possiedono Partita IVA (ad eccezione di quanti operano in regime dei minimi e forfettario). Dal primo luglio 2018 i subappaltatori della PA hanno l’obbligo di trasmettere fatture utilizzando un servizio di Fatturazione Elettronica che risponda ai requisiti della normativa.

Le prossime date, che coinvolgeranno altri professionisti, saranno il primo settembre 2018 per gli acquisti in ambito tax free shopping, quindi per i visitatori non residenti nella Comunità Europea per fatture di importo superiore ai 155 euro ed il primo gennaio 2019 per gli operatori della filiera dei carburanti e per tutte le partite IVA ad esclusione dei soggetti in regime dei minimi e forfettario.

Tra gli obiettivi della nuova normativa ci sono, quindi, la semplificazione delle procedure di fatturazione, la dematerializzazione dei documenti e un maggior controllo del flusso di denaro tra le aziende.

Il nuovo servizio di Aruba, dunque, punta a semplificare l’utilizzo della Fattura Elettronica. Il servizio di Fatturazione Elettronica di Aruba è ideale per semplificare, automatizzare e velocizzare i processi: consente di gestire in piena autonomia l’intero processo di fatturazione verso professionisti dotati di partita IVA (fatturazione elettronica B2B), Pubbliche Amministrazioni e consumatori finali (fatturazione elettronica B2C).

A partire da soli 25,00 euro all’anno + IVA, il servizio è acquistabile direttamente online ed offre 1GB di spazio per conservare più di 100.000 fatture ed è ampliabile in ogni momento, a seconda delle proprie necessità.