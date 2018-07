Facebook porta i contatti Instagram su Messenger

Floriana Giambarresi,

Facebook prosegue nell’integrazione dei propri servizi: sta dando adesso la possibilità di espandere la lista dei contatti su Messenger sincronizzandola con quella di Instagram.

Come riportato da TechCrunch, la società guidata da Mark Zuckerberg ha appena lanciato una nuova funzionalità in Messenger che lascia agli utenti, che hanno qui collegato anche il proprio account Instagram, di portare i contatti da questo social all’app di messaggistica istantanea. L’opzione viene offerta nella scheda “Persone” di Messenger, che si trova accanto a quella che consente di sincronizzare i contatti direttamente dal telefono.

La feature è stata notata per la prima volta da Jane Manchun Wong, che ne ha pubblicato uno screenshot su Twitter:

Facebook Messenger is testing (?) syncing with Instagram account pic.twitter.com/bJzFpRS7zD — Jane Manchun Wong (@wongmjane) July 16, 2018

Ma anche al di fuori degli Stati Uniti è già disponibile. Infatti, Facebook ne ha confermato a TechCrunch il lancio globale:

Toccando dunque in quella scheda “Connetti Instagram”, Messenger va ad aggiungere automaticamente i contatti di cui si dispone sul social media; inoltre, scegliendo tale opzione, anche il proprio nome utente e account Instagram diventano visibili alle altre persone con cui si ha un contatto nell’app di messaggistica targata Facebook.

Questa non è la prima volta in cui Facebook va a offrire integrazioni tra le sue app. C’è persino un’opzione per avviare Facebook direttamente su Instagram, tramite un’icona presente sulla pagina del profilo del social basato su foto e video.