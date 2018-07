LG V40 ThinQ, annuncio a metà settembre?

Luca Colantuoni,

Dopo qualche settimana di silenzio si torna a parlare del prossimo top di gamma che LG presenterà entro fine anno. Dalla Corea arriva ora un indiscrezione secondo la quale il V40 ThinQ verrà annunciato a metà settembre e arriverà sul mercato all’inizio di ottobre. Ciò significa che lo smartphone non sarà protagonista dell’IFA 2018 di Berlino, come ipotizzato finora.

Secondo una fonte coreana, solitamente affidabile, LG vuole evitare la diretta competizione con Samsung e Apple. Il Galaxy Note 9 verrà annunciato il 9 agosto e sarà probabilmente in vendita entro la fine dello stesso mese. La presentazione dei nuovi iPhone è invece prevista per metà ottobre. L’intenzione del produttore è organizzare un evento tra quelli di Samsung ed Apple per attirare l’attenzione della stampa specializzata che, altrimenti, verrebbe “distratta” dagli annunci dei due concorrenti più famosi.

La stessa fonte conferma la presenza di tre fotocamere posteriori con sensori da 20, 16 e 13 megapixel, due dei quali abbinati ad un obiettivo grandangolare e ad un teleobiettivo con zoom ottico 3x. Il V40 ThinQ dovrebbe inoltre avere due fotocamere frontali che verranno sfruttate per il riconoscimento facciale 3D. Per lo schermo verrà utilizzato un pannello OLED che potrebbe occupare oltre il 90% della parte frontale, grazie anche al notch nella parte superiore dello schermo, come nel G7 ThinQ.

Per quanto riguarda la dotazione hardware si prevedono un processore Snapdragon 845, almeno 6 GB di RAM e un sistema audio Hi-Fi con Quad DAC. Sarà inoltre presente un pulsante dedicato per Google Assistant e il lettore di impronte digitali sul retro. Il sistema operativo sarà quasi sicuramente Android 8.1 Oreo. LG ha già presentato due modelli della serie: V30S ThinQ e V35 ThinQ.