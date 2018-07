TIM, nuove offerte speciali per catturare clienti

Filippo Vendrame,

TIM ha deciso di lanciare una serie di offerte tariffarie davvero speciali pensate per tentare di attirare nuovi clienti. L’arrivo di Iliad nel mercato italiano ha sicuramente rivoluzionato il settore della telefonia mobile. Molti operatori hanno, infatti, iniziato a rivedere le loro offerte nel tentativo di renderle più attrattive arricchendole di contenuti ed abbassando il loro costo. In questa “guerra di prezzi” è scesa, adesso, anche TIM che fino al 24 luglio, salvo proroghe, proporrà le seguenti offerte speciali per i nuovi clienti che effettueranno la portabilità del loro numero.

Per chi arriva da Vodafone, l’operatore offre TIM Ten One GO che propone chiamate illimitate e 50GB di Internet a 10 euro al mese. Per chi arriva da 3 Italia, l’operatore propone TIM Special Top GO che include chiamate illimitate e 30GB di traffico Internet a 10,82 euro al mese. Per chi effettuerà la portabilità da Wind, Iliad e PosteMobile potrà richiedere TIM Ten Go New che propone 1000 minuti di chiamate e 30GB di Internet a 10,82 euro al mese. Per chi giunge da tutti gli altri operatori virtuali, invece, TIM offre TIM Special TOP, un profilo tariffario che include chiamate illimitate e 20GB di traffico Internet ad un canone mensile di 10,82 euro al mese.

Infine, per chi giunge da Fastweb, Iliad e PosteMobile potrà attivare anche TIM 7 Extra Go New che offre chiamate illimitate e 20GB di Internet a 7 euro al mese.

Trattasi, dunque, di offerte “Operator Attack” che possono essere attivate esclusivamente su una nuova SIM ricaricabile TIM con richiesta di portabilità del proprio numero.

Queste offerte sono attivabili nei negozi TIM ed attraverso il servizio “Passa a TIM con Operatore” presente nel sito ufficiale di TIM.

Previsti anche specifici costi di attivazione ed un costo una tantum per l’acquisto della SIM.