Nuovi firmware per le mirrorless di Fujifilm

Cristiano Ghidotti,

In concomitanza con la presentazione odierna della nuova compatta XF10 che strizza l’occhio ai social addicted, arriva da Fujifilm anche il comunicato relativo alla pubblicazione di aggiornamenti firmware dedicati ad alcune delle mirrorless presenti nel catalogo del produttore giapponese. Più precisamente si tratta dei modelli X-T100, X-A5, GFX 50S, X-Pro2, X-H1, X-T2 che accolgono così funzionalità inedite e correzioni laddove necessario, in modo del tutto gratuito.

Si tratta di aggiornamenti sviluppati anche sulla base dei feedback raccolti dalla community, a testimonianza di come il gruppo tenga conto dei pareri forniti dall’utenza per andare a migliorare le performance e l’affidabilità dei propri dispositivo. Nel dettaglio, X-T100 (1.10) e X-A5 (1.20) riceveranno entro il mese prossimo gli update con feature aggiuntive come gli Advanced Filters battezzati Rich & Fine e Monochrome NIR. Il primo è consigliato per fotografare il cibo e per lo still life, ottenendo colori più brillanti e vividi al centro dell’immagine e una leggera vignettatura ai quattro angoli. Il secondo è invece in grado di simulare l’effetto monocromatico tipico delle telecamere a infrarossi.

Per quanto riguarda GFX-50S (3.20) vengono aggiunti i comandi Select Folder e Create Folder per una migliore organizzazione delle immagini nella scheda di memoria, X-Pro2 (5.00) accoglie l’ingrandimento delle indicazioni e delle informazioni all’interno del mirino e sul pannello del display LCD, migliora le performance dell’AF a rilevamento di fase, aggiunge la Flicker Reduction per la riduzione dello sfarfallio, le due feature elencate poc’anzi per le cartelle e il backup-ripristino delle impostazioni tramite Fujifilm X Acquire. Ancora, per X-H1 (1.11) è stato risolto il problema per cui in rari casi scattando in sequenza poteva comparire l’avviso “Errore scrittura” e infine anche per X-T2 (4.20) arriva la gestione delle immagini in directory. Questi ultimi quattro firmware sono già disponibili.