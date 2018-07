Fastweb e Ericsson insieme per Genova 5G

Filippo Vendrame,

Genova 5G, il progetto per la sperimentazione del nuovo standard di comunicazione nella capitale ligure è realtà. Il Comune di Genova, Fastweb e Ericsson hanno siglato un Protocollo d’Intesa per dare il via alla sperimentazione di tecnologie basate sul 5G e sul WiFi per sviluppare servizi digitali di ultima generazione che rivoluzioneranno il modo di vivere la città. La sperimentazione sarà avviata all’interno di alcune aree della città. Tra queste, il Porto Antico che si appresta a diventare, grazie all’implementazione di queste nuove tecnologie, un vero e proprio hub tecnologico all’avanguardia.

All’interno di quest’area, i partner del progetto realizzeranno un ecosistema digitale in cui cittadini, turisti e imprese potranno beneficiare di servizi avanzati nell’ambito delle Internet of Things, dalla sicurezza degli accessi alla tutela dell’ambiente dell’area, dall’efficienza energetica alla gestione intelligente dei parcheggi, passando per realtà aumentata e virtuale per lo sviluppo di applicazioni per il turismo. Grazie al progetto Genova 5G, la capitale ligure punta a voler diventare un vero e proprio polo tecnologico in grado di attirare investimenti e nuovi partner per ampliare i servizi digitali innovativi da offrire ai cittadini.

Con l’avvio delle sperimentazioni 5G a Genova, in partnership con Ericsson, stiamo gettando le basi per lo sviluppo di progetti altamente innovativi di cui potranno beneficiare cittadini e imprese grazie alle applicazioni di ultima generazione che qui prenderanno vita. Genova è una delle nostre 7 città storiche in cui abbiamo portato, agli inizi degli anni duemila, collegamenti ultraveloci tramite la nostra rete in fibra ottica e dove oggi offriamo un servizio WiFi altamente performante e capillare. La presenza di infrastrutture digitali moderne rende quindi Genova l’ecosistema ideale per un ulteriore sviluppo tecnologico grazie al 5G.

Dal punto di vista tecnico, Fastweb ed Ericsson realizzeranno la rete 5G che in sinergia con la rete WiFi già esistente permetterà di abilitare i nuovi servizi innovativi. Il Comune di Genova metterà a disposizione i propri beni immobili e le infrastrutture civili già esistenti per l’installazione degli apparati e delle antenne necessarie per lo sviluppo del progetto.