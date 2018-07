Instagram mostra se gli amici sono online

Filippo Vendrame,

Instagram farà sapere agli utenti se i loro contatti sono online. Il social network fotografico, infatti, ha annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità che permetterà di scoprire se i propri amici sono online all’interno della piattaforma. Trattasi di una novità pensata per facilitare l’interazione tra gli utenti. Dunque, quando gli amici saranno online su Instagram, gli utenti vedranno un pallino verde accanto alla loro immagine del profilo.

Questo nuovo indicatore è attivo in alcune parti dell’app ed, in particolare, all’interno dei DM e nell’elenco degli amici quando si sta per condividere un post. Instagram evidenzia che l’indicatore sarà visibile solamente per i propri amici o con gli utenti con cui ci si è scambiati messaggi attraverso i DM. Per chi teme per la propria privacy, nessun problema. Il social network, infatti, permette di disabilitare la visualizzazione del proprio stato in ogni momento direttamente dalle Impostazioni dell’applicazione.

Questa novità dovrebbe essere disponibile all’interno dell’ultimo aggiornamento dell’applicazione di Instagram per iOS ed Android. Trattasi sicuramente di una funzionalità interessante già presente in molte altre applicazioni social. La possibilità di poter sapere se un amico è online oppure no dovrebbe rendere più facile l’interazione tra gli utenti ed in particolare modo favore le discussioni attraverso i DM.

Tuttavia, la possibilità di far sapere se si è online oppure no potrebbe risultare fastidiosa per qualcuno e, quindi, Instagram ha fatto bene a dare la possibilità di poter disattivare questa funzione attraverso le Impostazioni dell’applicazione.