Kena Mobile, Linkem come partner per Kena Casa

Filippo Vendrame,

Kena Mobile, di recente, ha annunciato l’avvio della sperimentazione della sua offerta residenziale Kena Casa che offre connettività wireless con traffico illimitato e velocità sino a 30 Mbps in download e sino a 3 Mbps in upload. Un servizio che punta ad essere un’alternativa alla classica forma di connettività a banda larga su rete fissa che l’operatore virtuale di TIM sta sperimentando in alcune regioni. MondoMobileWeb è riuscito a scoprire un dato curioso di questo servizio e cioè il fornitore della rete che Kena Mobile utilizza per Kena Casa.

Per offrire Kena Casa, infatti, l’operatore virtuale non utilizza la rete 4G di TIM ma una rete FWA (Fixed Wireless Access) di tipo LTE-TDD che utilizza frequenze tra i 3,4 e i 3,6 GHz. Kena Mobile non possiede queste frequenze. TIM, invece, in passato, aveva acquistato alcuni blocchi di queste frequenze senza sfruttarli, tanto che successivamente furono condivisi con Linkem. Ed è proprio Linkem il partner tecnico che Kena Mobile ha scelto per lanciare Kena Casa. La fonte, spulciando nella “Carta dei Servizi di Kena Casa”, ha trovato questo importante riferimento che svela il nome del fornitore della rete.

Dunque, Kena Mobile utilizzerà la rete di Linkem per offrire connettività dati ai suoi clienti. Da un certo punto di vista si potrebbe dire che Kena Mobile, oltre ad essere un operatore virtuale di TIM per la telefonia mobile, adesso può essere considerato anche una sorta di operatore virtuale di Linkem per i servizi wireless casalinghi.

Il dettaglio è anche importante per capire esattamente dove Kena Casa sarà attivabile visto che si potrà richiede solamente laddove Linkem è presente con la sua rete.

Si ricorda, infine, che Kena Casa è attivabile in via sperimentale nelle regioni Puglia, Sicilia, Calabria, Lazio e Friuli Venezia Giulia e prevede un costo di 24,90 euro al mese.