Vodafone Special Minuti 50GB per i clienti TIM

Vodafone ha deciso di rispondere a TIM che, di recente, aveva deciso di proporre una super tariffa per tutti i clienti Vodafone che decidono di acquistare una SIM e di effettuare la portabilità del loro numero. TIM, infatti, propone TIM Ten One Go 50GB che offre chiamate illimitate e ben 50 GB di traffico Internet da consumarsi liberamente ogni mese. Una tariffa che prevede un costo mensile di 10 euro. Vodafone ha deciso, dunque, di rispondere a TIM con Vodafone Special Minuti 50 GB, attivabile solamente da chi effettuerà la portabilità provenendo da TIM o da CoopVoce.

Nello specifico, questa speciale offerta tariffaria di Vodafone prevede 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili e ben 50 GB di traffico Internet da consumare ogni mese. Il tutto ad un costo di 10 euro al mese. Questa speciale tariffa potrà essere attivata entro il prossimo 24 luglio ma solamente presso i punti vendita ufficiali di Vodafone. L’offerta di Vodafone prevede anche un costo di attivazione di 26 euro, cioè 16 euro per l’acquisto della SIM più i 10 euro del primo mese di canone.

In caso di superamento delle soglie, fanno fede i costi del piano base che sarà stato attivato sulla SIM. Trattasi sicuramente di una promozione molto interessante che vede Vodafone offrire una soluzione ricca di connettività dati, particolarmente indicata per chi naviga molto lontano da una rete WiFi.

Trattandosi di un’offerta attivabile esclusivamente all’interno dei negozi dell’operatore, gli interessati dovranno recarsi in uno dei punti vendita di Vodafone per ottenere maggiori informazioni sullo speciale piano tariffario Vodafone Special Minuti 50 GB.