Alcatel 3026, feature phone per utenti senior

Luca Colantuoni,

Il produttore francese ha recentemente annunciato vari smartphone Android. Nel suo catalogo sono presenti anche feature phone, come il nuovo Alcatel 3026 con design a conchiglia indirizzato principalmente agli utenti senior. L’azienda ha presentato inoltre Alcatel 3025 e Alcatel 2003.

Il nuovo flip phone possiede uno schermo da 2,8 pollici e una comoda tastiera con tasti di grandi dimensioni. Gli utenti di una certa età e quindi poco “tecnologici” possono digitare il numero con semplicità, senza correre il rischio di toccare il tasto adiacente. L’esperienza d’uso è ottimale anche grazie alla presenza di un’unica schermata con l’elenco delle varie voci. È presente inoltre l’accesso rapido ad alcune funzionalità, come la rubrica, i messaggi e la torcia. Il telefono integra una fotocamera da 2 megapixel con flash LED e un modulo Bluetooth 2.1.

Alcatel 3026 è compatibile con gli apparecchi acustici, quindi il rumore di fondo è ridotto e non si verificano interferenze se il volume della protesi vien alzato. Molto utile la funzionalità SOS che viene attivata premendo il pulsante sul retro. Il telefono chiamerà e inviare un messaggio in successione ai 10 contatti memorizzati finché uno di essi non risponde alla richiesta di aiuto. Il feature phone possiede una comoda base di ricarica che evita l’uso del cavo. Il prezzo è 79,90 euro.

Il nuovo Alcatel 3025 è identico al modello precedente, ma non ha il pulsante SOS né la base di ricarica. È presente però uno slot per schede microSD fino a 32 GB. Il prezzo è 49,90 euro. Alcatel 2003, infine, è un feature phone più tradizionale con schermo da 2,4 pollici pensato per tutti gli utenti che cercano un dispositivo economico. Il prezzo è 24,90 euro.