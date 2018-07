Huawei FreeBuds in regalo con P20 Pro

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese regalerà gli auricolari FreeBuds agli utenti che acquisteranno lo smartphone Huawei P20 Pro tra il 23 luglio e il 31 agosto 2018. Il valore commerciale dell’accessorio è 159,90 euro, una somma sufficiente per acquistare un altro modello, ad esempio un Honor 7C o il recente Honor 7S.

Gli auricolari FreeBuds sfruttano lo standard Bluetooth 4.2 per il collegamento allo smartphone entro 10 metri di distanza. Possono essere indossati anche in presenza di pioggia, in quanto resistenti all’acqua. La qualità dell’audio è ottima, così come la ricezione della voce durante le chiamate. Huawei ha implementato diverse tecnologie per garantire un suono con bassi profondi e conversazioni chiare anche in ambienti rumorosi. Un sensore integrato rileva l’inserimento nell’orecchio, consentendo l’attivazione/disattivazione automatica.

Il G-Sensor semplifica invece l’esecuzione di specifiche operazioni. È sufficiente un doppio tap sull’auricolare sinistro per attivare l’assistente vocale (in alcuni paesi) o rispondere alle chiamate, mentre un doppio tocco sull’auricolare destro attiva la riproduzione dei brani musicali. La custodia in dotazione permette di effettuare la ricarica.

Per partecipare all’iniziativa occorre la registrazione sul sito www.huaweipromo.it e l’inserimento di tutti i dati richiesti. Un’analoga promozione inizierà il 26 luglio e interesserà gli utenti che acquistano lo smartphone Mate 10 Pro. In questo caso il regalo è una Cover MontBlanc in pelle di vitello nera del valore di 195,00 euro.