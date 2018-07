Wireless Charger Duo per Galaxy Note 9 e Watch

Luca Colantuoni,

Il Galaxy Note 9 verrà annunciato durante l’evento Unpacked organizzato a New York il 9 agosto. Samsung potrebbe sfruttare l’occasione per presentare anche il Galaxy Watch e un accessorio che permetterà di caricarli insieme, ovvero il Wireless Charger Duo, del quale sono apparse online le prime immagini.

Sulla confezione, visibile nell’immagine condivisa su Twitter da Roland Quandt, si legge chiaramente che l’accessorio permette di ricaricare contemporaneamente due smartphone oppure uno smartphone e il Galaxy Watch. Ciò conferma quindi il nome dello smartwatch e il supporto per la tecnologia di ricarica wireless Qi. Il Wireless Charger Duo possiede due pad di ricarica, uno posizionato quasi in verticale (più adatto per lo smartphone) e uno orizzontale alla sua destra. Il sito Let’s Go Digital ha pubblicato un’altra immagine (visibile all’inizio dell’articolo) che mostra il gadget da diverse angolazioni.

This is the Samsung Wireless Charger Duo (EP-N6100) for the Galaxy Note 9. Charges the Galaxy Watch alongside the phone. pic.twitter.com/VnP10xAhvb — Roland Quandt (@rquandt) July 21, 2018

Al momento non ci sono dettagli tecnici, per cui non è possibile conoscere la velocità di ricarica. Sicuramente sarà inferiore a quella offerta dalla ricarica tradizionale tramite porta USB Type-C. Tra l’altro, il Galaxy Note 9 dovrebbe avere una batteria da 4.000 mAh, quindi la durata della ricarica sarà comunque maggiore rispetto alla batteria da 3.300 mAh del Galaxy Note 8. Il prezzo previsto per il Wireless Charger Duo è intorno ai 75 euro.

Queste sono le presunte specifiche del Galaxy Note 9: schermo Super AMOLED da 6,4 pollici, processori Exynos 9810 e Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 64/128/256 GB di storage, slot microSD, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, scanner dell’iride, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE. Il sistema operativo sarà Android 8.1 Oreo. Sul Galaxy Watch verrà probabilmente installato Tizen 4.0.