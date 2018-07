Vodafone, nuova rimodulazione in arrivo

Filippo Vendrame,

Brutte notizie per alcuni clienti Vodafone. L’operatore, infatti, ha deciso di porre in essere una nuova rimodulazione che andrà a colpire alcuni clienti ricaricabili. All’interno del sito ufficiale dell’operatore, è stato pubblicato un avviso che informa che a partire dal prossimo 3 agosto 2018, alcune offerte includeranno minuti illimitati e che, quindi, i clienti potranno chiamare senza limiti tutti i numeri fissi e mobili nazionali, sia in Italia che in roaming in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Tuttavia, tali offerte, a partire dal prossimo 3 settembre 2018, vedranno aumentare il loro costo mensile di ben 1,99 euro.

Vodafone fa sapere che tutti i clienti interessati da questa rimodulazione saranno avvisati attraverso una comunicazione via SMS. Tra i piani tariffari che saranno colpiti da questa rimodulazione si evidenziano: Vodafone Special Minuti 30GB, Vodafone Special 10GB e Vodafone Special 20GB. Trattasi di una novità che sicuramente farà storcere il naso a molti clienti dell’operatore visto che molte offerte che saranno rimodulate sono quelle “win back “, cioè quelle proposte agli ex clienti per farli ritornare.

Tuttavia, i clienti Vodafone potranno non accettare la rimodulazione e potranno recedere senza incorrere in penalità. Per poter recedere, però, è necessario seguire una precisa procedura descritta all’interno del sito dell’operatore e di seguito riportata.