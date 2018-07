Wind Smart Pack: chiamate, 15 GB e smartphone

Filippo Vendrame,

Wind mette mano al suo listino e lancia una nuova serie di novità estive. Il nuovo listino dell’operatore arancione sarà valido da oggi 23 luglio sino al prossimo 23 settembre. La novità più interessante è Wind Smart Pack, un’offerta espressamente dedicata a tutti i nuovi clienti che effettueranno la portabilità del loro numero. L’offerta include 1000 minuti di chiamate, 15 GB di traffico dati e uno smartphone. Il costo sarà di 9 o di 10 euro al mese in base al dispositivo mobile scelto. Ovviamente, previsto un costo una tantum da corrispondere in base al modello di smartphone scelto.

Per esempio, scegliendo uno Huawei Mate 10 Lite, i clienti Wind pagheranno 9 euro al mese con un anticipo di 99,90 euro. Per avere, invece, un Huawei P20 Lite, l’anticipo sale a 149,90 euro, mentre il costo mensile dell’offerta sale a 10 euro al mese. L’attivazione dell’offerta Wind Smart Pack prevede un costo una tantum di 10 euro più altri 10 euro per l’acquisto della SIM. La tariffa prevede una durata minima contrattuale di 30 mesi. In caso di recesso anticipato, il cliente dovrà pagare le rate residue ed una rata finale. Nel caso si superasse il limite dei 1000 minuti, i clienti dell’operatore arancione dovranno pagare 29 centesimi di euro al minuto. Gli SMS costano 15 cent. In caso di superamento del limite dei 15 GB, la navigazione non si blocca e non sarà fatto pagare alcun extra. Tuttavia, la velocità di rete sarà limitata a 128 Kbps.

Le novità di Wind per l’estate non si esauriscono qui. Infatti, l’operatore arancione annuncia anche la nuova promozione “EXTRA GIGA CON TELEFONO INCLUSO” pensata per i clienti ricaricabili che scelgono di acquistare in forma rateale uno smartphone Samsung Galaxy J3 o il modello J5. Per loro, Wind offre 10 GB extra ogni mese per 30 mesi.

Maggiori dettagli all’interno del sito di Wind.