Marco Grigis,

Apple presenta il suo nuovo Apple Store milanese, un negozio in Piazza Liberty che aprirà i battenti giovedì, con un grande evento d’inaugurazione. Si tratta del primo intervento di qualificazione urbana a Milano per il gruppo di Cupertino, con un progetto che ha portato a ridisegnare una delle piazze centrali della città. Caratterizzato da una grande fontana di vetro, questo Apple Store non sarà unicamente un luogo di vendita, ma anche un punto di incontro e di apprendimento.

Così come già anticipato, l’Apple Store di Piazza Liberty a Milano si caratterizza per una fontana di vetro, al centro di un’area pedonale completamente ristrutturata in beola grigia, una delle pietre per pavimentazioni più utilizzate in quel di Milano. Il negozio si trova proprio al di sotto della fontana e, per accedervi, è stata costruita una grande e imponente scalinata.

Il locale, facilmente riconoscibile al suo interno per l’arredamento minimale con cui Apple ha abituato i suoi clienti per anni, vedrà anche la presenza di 14 Gleditsia “Sunburst”, conosciute anche come “Gleditsia a foglie dorate”, delle piante pensate come elemento naturale fondante di tutta la struttura.

L’Apple Store di Piazza Liberty sarà aperto 24 ore su 24 e, oltre ai prodotti del marchio, ospiterà eventi e workshop, nonché corsi su fotografia, videoediting, musica, programmazione, design e molto ancora. Angela Ahrendts, vicepresidente del Retail Apple, ha così commentato il nuovo negozio in una nota, pubblicata sulla versione statunitense del sito di Cupertino:

Non vi è migliore espressione della nostra visione degli Apple Store come moderni punti d’incontro che il negozio di Piazza Liberty. In una città con una così ricca storia dell’arte, d’intrattenimento e creatività, è un onore aprire uno spazio dove tutti possano essere stimolati a imparare, creare e connettersi con gli altri.

Sempre dalla stessa nota si apprende il commento di Jonathan Ive, Chief Design Officer di Apple:

Lavorare con una delle piazze storiche d’Italia è sia una grande responsabilità che una meravigliosa sfida. Abbiamo combinato due elementi fondamentali delle piazze italiane – l’acqua e la pietra – aggiungendo un’entrata di vetro che crea un’esperienza multi-sensoriale mentre i visitatori entrano nel negozio, passando attraverso una cascata che sembra accoglierli.

Come già accennato, il nuovo Apple Store sarà inaugurato giovedì, con un evento alle 17.