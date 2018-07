Galaxy Note 9, prezzi superiori ai 1.000 euro

Luca Colantuoni,

Dopo le numerose indiscrezioni su specifiche, colori e disponibilità sul mercato arriva ora l’informazione sicuramente più attesa dagli utenti. Purtroppo si tratta di una notizia non molto positiva, anche se prevedibile. I potenziali acquirenti europei del Galaxy Note 9 dovranno sborsare oltre 1.000 euro per mettere le mani sulla versione base del nuovo smartphone.

Secondo le fonti del sito WinFuture, Samsung distribuirà in Europa le varianti con 128 e 512 GB di storage. La RAM dovrebbe essere rispettivamente 6 e 8 GB. In altri paesi sarà disponibile anche il modello da 128 GB. Non è prevista invece la versione con 64 GB, come per l’attuale Galaxy Note 8. Il Galaxy Note 9 da 128 GB (colori Midnight Black, Coral Blue e Lilac Purple) costerà 1.050 euro, mentre il prezzo del Galaxy Note 9 da 512 GB (colori Midnight Black e Coral Blue) sarà 1.250 euro. Altri colori possibili sono Deep Sea Blue e Teddy Brown (dipende dal paese).

Le cifre sono state comunicate da alcuni rivenditori europei. I prezzi italiani potrebbero essere più elevati, considerate le maggiori tasse applicate nel nostro paese. A titolo di confronto, il Galaxy Note 8 da 64 GB costava 999 euro al lancio. Samsung ha previsto alcune promozioni per attirare i consumatori. Insieme al nuovo smartphone verranno offerti in bundle gli auricolari Gear IconX, la base di ricarica DeX Station e lo smartwatch Gear S3. Non sono tuttavia noti i prezzi.

Il Galaxy Note 9 verrà annunciato il 9 agosto durante l’evento Unpacked organizzato a New York. L’arrivo sul mercato è previsto per il 24 agosto.