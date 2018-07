Ho. Mobile, difficile acquistare le SIM online

Filippo Vendrame,

Acquistare online le SIM dell’operatore virtuale Ho. Mobile continua ad essere sempre molto difficile. Come noto, a causa del grande successo dell’offerta dell’operatore virtuale di Vodafone, è stato scelto di limitare la disponibilità giornaliera delle SIM online per evitare problemi nelle spedizioni. Purtroppo, però, sembra che le SIM acquistabili online si esauriscano molto precocemente.

Già nelle prime ore della giornata il sito Ho. Mobile mette in evidenza l’impossibilità di acquistare le SIM online sottolineando come siano già andate tutte esaurite. Molto probabilmente, proprio a causa del numero esiguo di SIM acquistabili ogni giorno online, gli utenti effettuano in massa gli ordini poco dopo la mezzanotte, quando le SIM tornano disponibili. Questo significa che solamente se si è disposti a rimanere svegli sino a tarda notte sarà possibile acquistare le SIM online per poi farsele spedire direttamente a casa. Inoltre, anche le SIM prenotabili online e ritirabili nei punti vendita tendono a scarseggiare.

Come noto, Ho. Mobile ha deciso recentemente di limitare anche il numero giornaliero delle SIM prenotabili all’interno del sito da poi ritirare comodamente in un suo punto vendita. Anche in questo caso le SIM tendono ad esaurirsi entro la prima metà della giornata.

Questo significa che solo i più rapidi potranno sfruttare il canale online per aggiudicarsi una SIM dell’operatore virtuale. Per tutti gli altri il suggerimento è quello di recarsi in un punto vendita Ho. Mobile e sottoscrivere direttamente con il personale l’offerta.

Si ricorda, infine, che sino al 31 luglio Ho. Mobile propone una tariffa unica che include chiamate senza limiti, SMS senza limiti e 30 GB di traffico Internet al prezzo di 6,99 euro al mese.