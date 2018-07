Honor Summer Week, tanti sconti sugli smartphone

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti i fan del brand Honor. Il produttore di smartphone ha, infatti, dato il via alla promozione “Honor Summer Week”. Sino al prossimo venerdì 27 luglio, attraverso il suo store ufficiale gli utenti potranno trovare tanti sconti sugli smartphone Honor più richiesti del momento. Non mancano, comunque, anche offerte su accessori come le cuffie.

Per esempio, Honor 6A è proposto a 99,90 euro, mentre il modello Honor 7C è in vendita al prezzo di 149,90 euro. Honor 10 128 GB è offerto a 419,90 euro ma per ottenere lo sconto, in questo caso, è necessario registrarsi per ricevere uno speciale coupon. Molto interessante anche l’offerta sul modello Honor 9 Premium in vendita a 319,90 euro. Honor 9 Lite, invece, potrà essere acquistato a 199,90 euro. Il modello Honor 7X, invece, è in vendita a 229,90 euro. Trattasi, dunque, di un’offerta promozionale davvero molto interessante perché permette di cambiare il proprio smartphone risparmiando cifre interessanti, scegliendo tra i migliori prodotti di Honor che tanto stanno piacendo alle persone.

Il suggerimento, dunque, è quello di recarsi sulla pagina ufficiale della promozione “Honor Summer Week” per scoprire tutti i prodotti in sconto per approfittarne prima che sia troppo tardi.

Si ricorda, infine, che la promozione lanciata da Honor riguarda esclusivamente il suo store online ufficiale. Questo significa che le offerte non saranno valide all’interno di altri negozi o eShop della rete.