Tutti i rumor sulla mirrorless full frame di Nikon

Cristiano Ghidotti,

Quella che si intravede nell’immagine di apertura sarà la prima mirrorless full frame prodotta e commercializzata da Nikon. Una fotocamera di cui si è parlato molto nel corso degli ultimi tempi, ma non ancora presentata in via ufficiale. Sarà annunciata in occasione di un evento speciale organizzato dal produttore prima del Photokina in programma per fine settembre.

Al fine di accrescere l’hype, l’azienda ha messo online un sito teaser al momento ancora piuttosto povero di informazioni, ma contenente un video intitolato “Travel of Light” (in italiano “Il Viaggio della Luce”) che nelle sue sequenze finali mostra il profilo del dispositivo. Un corpo macchina dal design in linea con quanto visto per la categoria mirrorless, che richiama alla mente quello della linea Sony a7. I rumor finora trapelati parlano di due modelli, uno con sensore BSI da 24-25 megapixel e l’altro da 45-48 megapixel, il primo proposto a circa 2.500 euro e il secondo a 4.000 euro. La scheda tecnica includerà per entrambi un mirino elettronico con risoluzione 3,6 megapixel, la stabilizzazione in-body su cinque assi, un sistema AF con oltre 400 punti e un nuovo attacco da 55 mm per gli obiettivi.

Un numero infinito di raggi luminosi si unisce, formando un’immagine al termine del loro lungo viaggio. La missione di Nikon guarda al futuro: trasformare la luce in superbe fotografie.

Non è da escludere l’ipotesi che una delle due fotocamere possa essere annunciata il 23 agosto, mentre l’altra al già citato Photokina di fine settembre. Su questo aspetto c’è ancora un po’ di confusione. Nikon proverà così a ritagliarsi una fetta di market share in un territorio, quello relativo alle mirrorless, in crescita e che nel corso degli ultimi anni è andato progressivamente rosicchiando quote allo strapotere delle reflex.