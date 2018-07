PES 2019: la data della demo e i requisiti PC

Cristiano Ghidotti,

L’ultima parte dell’estate, in ambito videoludico, è da sempre il periodo delle simulazioni calcistiche: quest’anno non fa eccezione e Konami si appresta a portare sul mercato PES 2019. L’uscita è fissata per il 30 agosto, ma coloro che lo desiderano potranno scaricare in download gratuito la demo del titolo a partire dall’8 agosto sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Ci saranno in totale dodici squadre con le quali scendere in campo, sia di club che nazionali, compresa la recente vincitrice della coppa del mondo. Ecco l’elenco completo: Barcellona, Schalke 04, Liverpool, Inter, Milan, Monaco, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Colo-Colo, Argentina e Francia. Da segnalare che, a differenza di quanto avvenuto nelle passate stagioni, quest’anno la versione dimostrativa del gioco includerà una modalità online per sfidare avversari da tutto il mondo in quick match. Una novità di rilievo, che potrebbe rivelarsi determinante per “agganciare” nuovi appassionati.

Di seguito sono indicati i requisiti di sistema (minimi e consigliati) richiesti per la versione PC di Pro Evolution Soccer 2019: i primi fanno riferimento a una risoluzione 1280×720 pixel, gli altri a 1920×1080 pixel. Dalle prime immagini e dai trailer fino ad oggi distribuiti il comparto grafico mosso dal motore Fox Engine appare più dettagliato che mai, a testimonianza del lavoro svolto dal team di sviluppo, da sempre attento nella riproduzione dei dettagli per creare la giusta atmosfera.

PES 2019: requisiti minimi PC

Sistema operativo: Windows 7 (SP1) o successivo;

processore: Intel Core i5-3470, AMD FX 4350;

RAM: 4 GB;

scheda video: NVIDIA GTX 670, AMD Radeon HD 7870;

disco fisso: 30 GB di spazio libero;

altro: DirectX 11.

PES 2019: requisiti consigliati PC