Samsung svela il Galaxy Watch per errore

Luca Colantuoni,

Da qualche settimana circolano indiscrezioni sul nuovo smartwatch, ma ora la conferma è arrivata direttamente da Samsung. Sul sito ufficiale statunitense è apparso il Galaxy Watch da 1,2 pollici nella colorazione oro rosa. Subito dopo la pagina è stata rimossa, ma non abbastanza velocemente per impedire il salvataggio degli screenshot. L’orologio verrà offerto in diverse versioni, una delle quali con modulo LTE.

La scorsa settimana era stato scoperto un documento sul sito della FCC con riferimenti ai modelli SM-R800 e SM-R810. Il primo è il Galaxy Watch con schermo da 1,3 pollici e diametro di 46 millimetri, mentre il secondo è quello apparso sul sito Samsung, ovvero la versione dello smartwatch con schermo da 1,2 pollici e diametro di 42 millimetri. Considerati le dimensioni ridotte e il colore scelto (oro rosa), questa variante sembra essere indirizzata all’utenza femminile. Il produttore coreano annuncerà inoltre un modello LTE (SM-R815) che potrà essere utilizzato in maniera indipendente dallo smartphone.

Il Galaxy Watch sarà dunque il successore del Gear S3. Il sistema operativo dovrebbe essere Tizen 4.0. Probabile il supporto per l’assistente personale Bixby. Non mancheranno ovviamente tutte le funzionalità per il fitness e la salute. L’orologio digitale potrebbe essere annunciato il 9 agosto insieme al Galaxy Note 9.

I due prodotti hanno un accessorio in comune, ovvero il Wireless Charger Duo che permetterà di ricaricare contemporaneamente lo smartphone e lo smartwatch. Il prezzo previsto è 75 euro. Tutti i dispositivi dovrebbero arrivare sul mercato il 24 agosto.