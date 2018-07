The Looking Glass porta gli ologrammi in casa

Cristiano Ghidotti,

La tecnologie legata agli ologrammi, fino a poco tempo fa esclusiva di pellicole e romanzi sci-fi, stanno pian piano diventando una realtà. L’ennesima dimostrazione arriva dalla piattaforma Kickstarter, dove è stata avviata la campagna di crowdfunding per il finanziamento di The Looking Glass, lanciata dall’omonima startup: si tratta a tutti gli effetti di un display in grado di visualizzare oggetti in tre dimensioni.

Sono due i modelli proposti, uno più piccolo da 8,9 pollici e l’altro più grande con diagonale pari a 15,9 pollici. Il primo può essere acquistato in questa fase di pre-ordine con prezzi a partire da 399 dollari (poi costerà 600 dollari), mentre il secondo da 1.999 dollari (anziché 3.000 dollari). Le prime 100 unità comprate saranno recapitate entro il mese di settembre, le altre a seguire. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo sono stati raccolti 28.000 dei circa 42.000 dollari prefissati come obiettivo, è dunque molto probabile che il traguardo venga raggiunto con largo anticipo rispetto al termine della campagna.

Un display olografico, dunque, ma che nasconde al suo interno caratteristiche che vanno ben oltre quelle di un semplice schermo: processore Intel Core i5, 4 GB di RAM e scheda video NVIDIA GTX 1060. Componenti necessarie al rendering delle immagini: The Looking Glass crea infatti 45 viste differenti del modello tridimensionale da visualizzare, sfruttando un sistema di lenti lenticolari per mostrarle in maniera selettiva a seconda dell’angolo di osservazione. Ci sono anche uno slot HDMI e una porta USB Type-C per l’alimentazione. Lato software è garantito il supporto alla visualizzazione di modelli OBJ, FBX, STL e gLTF.

I responsabili del progetto affermano che The Looking Glass sia un dispositivo indirizzato ai creativi e più in generale ai professionisti coloro che hanno a che fare con il 3D: dagli sviluppatori ai designer, dagli architetti agli ingegneri. Nulla vieta comunque di acquistarlo e metterlo sulla propria scrivania.