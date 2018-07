Wind rimodula le offerte di rete fissa

Filippo Vendrame,

Brutte notizie per alcuni clienti Wind che hanno sottoscritto un’offerta residenziale di rete fissa. L’operatore arancione, infatti, ha comunicato che a partire dal prossimo 5 di ottobre alcune offerte di rete fissa subiranno un rincaro pari a 2,5 euro al mese. Wind giustifica questa scelta con l’esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta e con la necessità di consentire di poter continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato.

Tutti i clienti interessati dalla suddetta modifica riceveranno una comunicazione in fattura. Secondo alcune indiscrezioni, le offerte di rete fissa che dovrebbero essere toccate da questa rimodulazione sarebbero quelle sottoscritte prima del settembre del 2017, cioè quando è stato fatto il cambio di brand da Infostrada a Wind Home e adesso Wind Fibra. In ogni caso, la rimodulazione colpirebbe le offerte ADSL e FTTC e non quelle FTTH. Dunque, i piani tariffari che dovrebbero essere colpiti dalla rimodulazione sarebbero: Absolute ADSL e Absolute+ anche nelle versioni 20 Mega, Absolute Fibra e Absolute Fibra 30, 50, 100, All Inclusive, All inclusive Unlimited, All inclusive Fibra e All Inclusive Unlimited Fibra.

In ogni caso, Wind comunica che, se già attive sulla linea, saranno comunque preservate fino alla loro scadenza tutte le eventuali promozioni in essere.

Sicuramente per i clienti dell’operatore arancione trattasi di una cattiva notizia. 2,5 euro di aumento è un rincaro molto importante. Ovviamente, rimane sempre la possibilità di non accettare la rimodulazione e di disdire il contratto senza penali.

Per disdire il proprio abbonamento a Wind è necessario, però, seguire la seguente procedura.