3 Italia: 50 GB con Internet Express Summer

Filippo Vendrame,

Per questa estate, 3 Italia ha deciso di offrire una nuova opzione tariffaria dedicata a tutti coloro che hanno bisogno di navigare molto su Internet durante le ferie estive. Trattasi di Internet Express Summer che offre ben 50 GB di traffico Internet da poter consumare nell’arco di tre mesi. Il tutto al costo di 19,90 euro. L’operatore fa sapere che al termine dei 3 mesi sarà possibile riacquistare l’opzione tariffaria, sempre al costo di 19,90 euro, per avere altri 50 GB validi per altri 3 mesi. Per fare ciò sarà necessario effettuare una nuova connessione e l’offerta si riattiverà in automatico.

Superati i 50 GB di traffico Internet, si applica la tariffa extrasoglia di SuperWeb New: 50,41 centesimi di euro per 100 MB, addebitati sul credito residuo della SIM. L’opzione Internet Express Summer può essere attivata solo dai nuovi clienti dell’operatore che acquistano una SIM prepagata solo dati. L’offerta potrà essere attivata entro il 2 settembre, salvo possibili proroghe. L’offerta è fruibile solo in Italia e non è utilizzabile in roaming. Trattandosi di un’offerta dedicata alla navigazione Internet, 3 Italia propone anche l’abbinamento con il suo modem Wi-Fi WebPocket 4G LTE, aggiungendo solamente 49 euro. Trattasi di un modem 4G che grazie ad una batteria ricaricabile può essere portato sempre in viaggio per offrire un accesso ad Internet in ogni luogo e in ogni momento della giornata.

Per chi ha la necessità di navigare in vacanza per offrire connettività a banda larga a tutti i propri dispositivi come PC e tablet, l’opzione tariffaria Internet Express Summer può rappresentare una soluzione interessante.

Maggiori dettagli sono disponibili all’interno del sito dell’operatore.