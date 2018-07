BitTorrent è di TRON, startup della Blockchain

Filippo Vendrame,

BitTorrent è, adesso, ufficialmente parte di TRON, un startup del settore della Blockchain di proprietà del noto imprenditore Justin Sun. La notizia diffusa attraverso il blog ufficiale di BitTorrent conferma le voci insistenti che erano circolate lo scorso mese. Non sono stati condivisi ufficialmente i dettagli dell’operazione economica ma, secondo alcune indiscrezioni, TRON avrebbe pagato circa 126 milioni di dollari in contanti per acquisire la società.

BitTorrent è sinonimo di condivisione ed ha creato il famoso protocollo utilizzato da molte applicazioni per condividere file in rete. Una società che tra alti e bassi può ancora contare, oggi, su oltre 100 milioni di utenti attivi e che dispone di alcune delle più gettonate soluzioni per la condivisione sia per dispositivi mobili che per ambienti desktop. BitTorrent continuerà a operare dalla nuova sede di TRON a San Francisco. BitTorrent contribuirà allo sviluppo del business di TRON ma continuerà anche ad offrire i suoi servizi a tutti i suoi utenti in tutto il mondo. A seguito di questa acquisizione, dunque, le attività di BitTorrent non dovrebbero, almeno per il momento, variare.

Tuttavia, appare chiaro che TRON abbia in mente sicuramente qualche progetto speciale per sfruttare questa nuova sua acquisizione. L’operazione potrebbe, infatti, riguardare il progetto di TRON di voler costruire quello che definisce come “Internet decentralizzato” che consentirebbe agli sviluppatori di creare applicazioni basate sulla Blockchain. Ovviamente solo il tempo permetterà di scoprire i piani di Justin Sun per BitTorrent.

Si ricorda, infine, che per BitTorrent trattasi dell’ennesimo accordo della sua tumultuosa vita costellata di progetti non andati a buon fine e di svariate crisi economiche. Proprio per questo, il prezzo della sua acquisizione sembra essere stato così relativamente contenuto.