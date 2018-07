Quanti colori per iPhone 2018 LCD?

Marco Grigis,

Il nuovo iPhone 2018 in versione LCD potrebbe essere presentato in una grande varietà di colori. L’indiscrezione circola ormai da diverse settimane, ma oggi giunge un nuovo aggiornamento da MacOtakara, pubblicazione giapponese solitamente abbastanza affidabile sul conto della mela morsicata.

A inizio mese era stato Ming-Chi Kuo, una delle voci più credibili sul conto di Apple, a diramare la notizia di una scocca colorata per i nuovi iPhone 2018, nella versione da 6.1 pollici con schermo completamente LCD. Oggi la notizia è rilanciata da MacOtakara, tuttavia con delle significative varianti rispetto alla tornata.

Secondo il blog giapponese, i nuovi iPhone 2018 LCD vedranno una classica scocca in alluminio anodizzato, disponibile in diverse tinte. Fra le tante, un giallo brillante, l’arancio, il blu elettrico, l’oro e il taupe, ovvero un grigio sabbia. Non dovrebbe mancare nemmeno la versione nera o grigio siderale, ormai un classico della lineup di Cupertino. Ming-Chi Kuo, tuttavia, aveva fatto riferimento a colorazioni differenti: oro, grigio, bianco, blu, rosso e arancione. È proprio quella del rosso la tinta che sta generando maggiore contrapposizione fra gli esperti: in molti hanno fatto notare, infatti, come questa gradazione sia riservata da Apple unicamente per i device (PRODUCT)RED.

Non dovrebbero esservi cambiamenti, invece, per i successori diretti di iPhone X, ovvero i due modelli OLED rispettivamente da 5.8 e 6.5 pollici: con un corpo in acciaio e vetro, esattamente come il predecessore, dovrebbero essere disponibili nelle classiche tinte chiara e scura. Ovviamente, dalle parti di Cupertino non giunge alcuna dichiarazione o conferma rispetto alle indiscrezioni odierne, come tradizione per il gruppo californiano: la società, infatti, non svela mai i propri piani anzitempo.

I nuovi iPhone 2018 saranno presentati nel mese di settembre, probabilmente nella settimana dell’11 dello stesso mese, e potrebbero essere disponibili nei negozi qualche giorno più tardi. Secondo rumor recenti, iPhone 2018 LCD potrebbe non essere acquistabile prima della fine di ottobre.