CR7 alla Juve nel nuovo trailer di FIFA 19

Paulo Dybala, Blaise Matuidi, Juan Cuadrado e Cristiano Ronaldo: tutti con la maglietta bianconera, tutti a celebrare il gol della Joya, nel nuovo trailer pubblicato da EA Sports per FIFA 19. Il filmato (visibile in streaming di seguito) è dedicato al nuovo sistema introdotto dalla simulazione calcistica per la gestione dei tiri, basato sul tempismo.

Toccando o rilasciando il pulsante al momento giusto, a seconda che si tratti di una conclusione al volo o meno, si avranno maggiori possibilità di infilare la sfera in fondo al sacco, di piede così come di testa. Una novità legata al gameplay, aspetto di fondamentale importanza per un titolo come FIFA. Il video è intitolato Timed Finishing e come già detto l’occhio non può che cadere su CR7 e sui suoi nuovi compagni di squadra. Il passaggio dal Real Madrid alla Juventus comporterà per forza di cose un restyling della cover e di alcuni aspetti in-game, come confermato anche dal producer Sam Riviera in occasione della presentazione spagnola del gioco, andata in scena al Wanda Metropolitano di Madrid.

Per noi significa doversi rimettere al lavoro su ogni aspetto del gioco per assicurarci che Ronaldo compaia con la divisa aggiornata. Dobbiamo controllare ogni singolo posto in cui il calciatore è presente, per assicurarci che tutto sia perfetto.

Restando in tema, il creative director Matt Prior conferma che FIFA 19 non avrà il VAR, nonostante la tecnologia sia ormai conosciuta a livello globale grazie al suo impiego nella Coppa del Mondo appena conclusa in Russia. Il motivo è semplice: il gioco non prende decisioni errate, nemmeno quando agli occhi dell’utente un episodio sembra dubbio. Non fatichiamo comunque a immaginare che in futuro (magari a partire dal prossimo anno) l’assistente video dei direttori di gara farà in ogni caso il suo debutto, conferendo un ulteriore grado di realismo durante i match.