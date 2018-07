Facebook Watch Party, i video si guardano insieme

Floriana Giambarresi,

Le persone vogliono divertirsi con gli amici o la famiglia anche quando non si trovano nello stesso posto, e Facebook dimostra di esserne consapevole avendo appena lanciato in via ufficiale una nuova funzione denominata Watch Party, che consente ai membri di un gruppo di guardare video insieme nello stesso ambiente virtuale e allo stesso tempo, e di commentare e reagire in tempo reale.

La società ha annunciato e iniziato a testare Watch Party a gennaio, così da oggi rende disponibile la funzione a tutto il pubblico. Al momento può essere avviata solo all’interno dei Gruppi di Facebook, non nelle Pagine, con il requisito fondamentale che i video devono essere ospitati sulla piattaforma Facebook – non su YouTube ad esempio – e possono essere LIVE o preregistrati.

«Facebook Live ha cambiato il modo in cui le persone si uniscono intorno al video e ci ha mostrato quanto può essere veramente sociale un video su Facebook», ha spiegato Fidji Simoi, vicepresidente del prodotto di Facebook, secondo il quale l’esperienza di visione con Watch Party è speciale proprio perché permette di guardare un contenuto insieme a quelle persone con cui si sceglie di convivere in un gruppo. I filmati vengono scelti dagli amministratori o dai moderatori. I partecipanti possono suggerire video da condividere insieme, ma non riprodurli.

Oggi, i video live su Facebook generano in media sei volte più interazioni dei normali video.

Durante i nostri test, abbiamo visto Watch Parties, sia grandi che piccoli, con membri altamente coinvolti che spesso generano centinaia o addirittura migliaia di commenti mentre guardano i video insieme. C’erano anche gruppi che dedicavano più di 10 ore a un singolo Watch Party, con diversi membri che entravano e uscivano durante il giorno. […] Alcuni descrivono come questa esperienza di visione condivisa possa essere usata per colmare la distanza tra amici intimi e famiglia quando non possono stare insieme fisicamente. Immagina di sederti per guardare il video di una persona amata con la tua famiglia allargata quando non possono esserci di persona, rivivere una vacanza condividendo video e scambiare ricordi, o anche semplicemente uscire con gli amici e guardare video divertenti insieme. Le possibilità sono infinite.

Facebook afferma infine di aver sviluppato la funzione per aiutare lo streaming video a diventare più un’esperienza interattiva che un’azione passiva.