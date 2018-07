Firefox bloccherà l’autoplay dei video rumorosi

Nell’ultima versione preliminare di Firefox è stata aggiunta un’utile funzionalità già presente in Chrome e Safari. Dale Harvey, uno sviluppatore di Mozilla, ha comunicato che nella Nightly 63.0a1 è presente un’opzione che permette di bloccare la riproduzione automatica dei video con suono. La versione finale del browser è attesa per la terza settimana di ottobre.

Su alcuni siti web è attivato l’autoplay dei video. Quando l’utente apre la pagina rischia di sobbalzare sulla sedia, se l’audio viene sparato a massimo volume. Ciò è vero soprattutto per le inserzioni pubblicitarie, ma qualche volta è utile disattivare l’autoplay su YouTube o altri siti di streaming. Nella sezione “Privacy e sicurezza” è stata aggiunta la voce che consente di scegliere l’opzione predefinita per i siti web, ovvero “Consenti autoplay”, “Blocca autoplay” e “Chiedi sempre”. In quest’ultimo caso verrà mostrato un popup sul lato sinistro della barra degli indirizzi per ogni sito.

We are adding the ability to block and configure autoplaying videos with sound in Firefox, can check it out in @FirefoxNightly today (comments welcome) pic.twitter.com/k9K9hQC9Ye

— Dale Harvey (@daleharvey) July 21, 2018