HTC U12 life, annuncio a novembre?

Luca Colantuoni,

HTC U12+, annunciato a fine maggio, sarà l’unico top di gamma del produttore taiwanese. Entro il mese di novembre è prevista però la presentazione di un modello di fascia media. Il sito Android Authority ha ricevuto informazioni su uno smartphone con nome in codice Imagine Life che potrebbe arrivare sul mercato come HTC U12 life.

Nel corso del 2017 sono stati annunciati ben sei smartphone della serie U: U Play, U Ultra, U11, U11+ e U11 life. Il 2018 sarà un anno più “tranquillo” per il produttore che, tra l’altro, ha ceduto parte della divisione mobile a Google. HTC U12 life dovrebbe essere il secondo smartphone che verrà distribuito in tutto il mondo (HTC U11 EYEs viene venduto solo in Cina).

Nei materiali pubblicitari dello smartphone, ottenuti da Android Authority, vengono elencate le principali specifiche di HTC U12 life. Lo schermo avrà una diagonale di 6 pollici e una risoluzione full HD (2160×1080 pixel) con rapporto di aspetto 18:9. La dotazione hardware comprenderà un processore octa core Snapdragon 636, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD. Il dispositivo dovrebbe quindi competere contro il Nokia X6/6.1 Plus e lo Xiaomi Redmi Note 5.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 16 e 5 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 13 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE. La batteria ha una capacità di 3.600 mAh. La versione del sistema operativo non è nota, ma potrebbe essere Android 9.0 P. Per quanto riguarda il prezzo si prevede una cifra compresa tra 350 e 400 euro.