Nikon conferma la mirrorless full frame

Cristiano Ghidotti,

È ufficiale: Nikon al lavoro su una mirrorless full frame, come ampiamente anticipato dai numerosi rumor circolati nell’ultimo periodo. Il comunicato del produttore non fornisce dettagli sulla disponibilità della fotocamera né sul nome o sulle specifiche tecniche, ma conferma l’integrazione di un sensore FX e l’arrivo di obiettivi caratterizzata da un nuovo innesto.

Si parla di un prodotto sviluppato sulla base dell’esperienza acquisita in oltre un secolo di attività, che permetterà di ottenere “immagini più dettagliate e luminose che mai”. La presenza del già citato nuovo innesto non andrà a tradursi in un limite nella disponibilità delle ottiche, grazie allo sviluppo di un adattatore a baionetta per la nuova mirrorless che consentirà l’utilizzo degli obiettivi F-Mount NIKKOR. Rimane ora da capire quando andrà in scena l’annuncio ufficiale: un’ipotesi porta al 23 di agosto come possibile data. Di certo se ne saprà di più entro fine settembre, quando tutti gli occhi saranno puntati sul Photokina.

Nikon è lieta di annunciare lo sviluppo di una fotocamera Nikon mirrorless con sensore full frame FX e di una serie di obiettivi NIKKOR caratterizzati da un nuovo innesto.

Nel comunicato si legge inoltre che Nikon non ha alcuna intenzione di abbandonare il segmento reflex, nonostante si tratti di un mercato che nel corso degli ultimi anni ha fatto registrare un’importante contrazione.