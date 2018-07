No Man’s Sky: con NEXT arriva il multiplayer

Cristiano Ghidotti,

Nella recente storia videoludica No Man’s Sky è stato uno dei titoli più attesi prima dell’uscita, capace di generare un hype enorme. Le aspettative sono poi state almeno in parte disattese, lasciando l’amaro in bocca a milioni di giocatori. La software house Hello Games ha fin da subito preso consapevolezza dei feedback (talvolta negativi) ricevuti dalla community, mettendosi al lavoro per raddrizzare il tiro.

Oggi il team annuncia l’arrivo di NEXT. Questo il nome in codice scelto per identificare l’update alla versione 1.5. È l’aggiornamento più corposo di sempre per il titolo, già disponibile per il download in modo del tutto gratuito. La novità più importante e interessante è senza dubbio quella legata all’introduzione del multiplayer. Un vero multiplayer, questa volta, per affrontare gli ambienti ostili dei pianeti in modalità cooperativa, per cimentarsi fianco a fianco nell’esplorazione dello spazio o nella gestione delle risorse. Altre novità in arrivo con il pacchetto riguardano la possibilità di realizzare la propria base in un punto qualsiasi dell’universo e la costruzione di una flotta composta da un massimo di 50 navi. Focus anche sulla personalizzazione, aspetto di fondamentale importanza se ci si trova a interagire con altri giocatori. Ecco il trailer.

Hello Games ha lavorato per accompagnare il lancio di NEXT con importanti migliorie dal punto di vista dell’impatto estetico, intervenendo sul motore di gioco al fine di mostrare più elementi e con un maggiore livello di dettaglio. Sarà possibile goderne scegliendo tra una prospettiva in prima o terza persona.

No Man’s Sky debutta oggi anche su Xbox One, grazie alla partnership siglata dal team con Microsoft. Il lungo elenco completo con tutte le novità introdotte dall’aggiornamento NEXT nel titolo è consultabile sulle pagine del sito ufficiale.