Novità per le icone dei profili su Netflix

Cristiano Ghidotti,

Una delle ragioni che ci spingono a dedicare intere serate al binge watching è da ricercare nell’identificazione con i personaggi dei film e delle serie in streaming. Netflix lo sa bene e ha dimostrato di tenerne conto nella realizzazione delle produzioni originali. Immedesimarsi nei protagonisti degli show sarà ancora più facile grazie a una novità appena annunciata dalla piattaforma: una serie di icone profilo inedite.

Sarà dunque possibile scegliere uno dei volti noti di Orange is the New Black per distinguere il profilo personale da quelli connessi allo stesso account oppure affidarsi al ciuffo anni ’80 di Steve, direttamente dal cast di Stranger Things. Il set di immagini sarà disponibile per tutti entro le prossime settimane, accessibile dall’interfaccia desktop riservata ai computer così come dalle applicazioni mobile destinate a smartphone e tablet, senza dimenticare quelle installate nei set-top box o all’interno delle smart TV. Di seguito un estratto del comunicato ufficiale e il trailer che anticipa il debutto della novità.

Oggi i profili hanno subito un’evoluzione. Le icone che conosci da ormai cinque anni si sono rifatte il look e ne stiamo aggiungendo di nuove, tra cui quelle di alcuni dei personaggi più amati dei programmi e film targati Netflix. Preparati, le cose si fanno sempre più personali!

Non è tutto: anche le icone tradizionali subiranno un restyling che conferirà loro un aspetto più moderno e colorato, certamente meno minimalista. Di seguito quelle che, stando ai risultati di un sondaggio condotto direttamente da Netflix, sono risultate essere le preferite dalla community di utenti.

Altra novità annunciata è quella che consentirà di ricevere suggerimenti ancora più personalizzati e mirati, in base ai propri gusti e alla cronologia dei contenuti riprodotti dal catalogo della piattaforma.