Samsung Galaxy Note 9, immagini ufficiali

Nelle ultime settimane sono apparse online diverse foto del Galaxy Note 9 che Samsung annuncerà a New York il 9 agosto. Il noto leaker Evan Blass ha ora pubblicato su Twitter le prime immagini ufficiali in alta risoluzione che mostrano il nuovo design della parte posteriore e la stilo S Pen in dotazione.

Note9 in (from L to R) black, blue, and brown. pic.twitter.com/Akr1tnrxiS — Evan Blass (@evleaks) July 24, 2018

Nell’immagine sono raffigurati tre Galaxy Note 9. I colori (da sinistra a destra) sono Midnight Black (nero), Deep Sea Blue (blu scuro) e Teddy Brown (marrone). Altri possibili colori sono Coral Blue (blu chiaro) e Lilac Purple (viola). Osservando meglio si nota un piccolo particolare: due modelli su tre hanno una S Pen dello stesso colore, mentre per il Galaxy Note 9 Midnight Black è stata scelta una stilo di colore giallo, visibile nel seguente video. Solo la parte superiore è di colore blu. Al momento non è possibile confermare quali tonalità cromatiche saranno disponibili in Italia.

Proprio la S Pen rappresenta una delle novità più interessanti, in quanto integra un chip Bluetooth che permetterà di eseguire diverse operazioni a distanza. La stilo del Galaxy Note 9 sfrutta invece la tecnologia EMR, quindi deve essere piuttosto vicina allo schermo. Il nuovo accessorio ha quindi una batteria che viene ricaricata quando la S Pen è inserita nel suo alloggiamento.

L’immagine mostra chiaramente la nuova posizione del lettore di impronte digitali, ovvero sotto la doppia fotocamera posteriore. Il Galaxy Note 9 dovrebbe arrivare sul mercato il 24 agosto, ma girano voci su un possibile lancio anticipato (in alcuni paesi), considerate le vendite inferiori al previsto dei Galaxy S9/S9+. In ogni caso si prevedono prezzi più elevati. Per il modello da 128 GB si dovranno sborsare oltre 1.000 euro.