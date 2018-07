Steam Chat riprogettata: così Valve sfida Discord

Floriana Giambarresi,

Valve sta lanciando una nuovissima esperienza di chat nel suo servizio Steam, nel tentativo di eliminare la necessità, per i gamer, di usare Discord. Già a giugno era stata lanciata una versione beta della Steam Chat rinnovata, ma da adesso le nuove caratteristiche e funzionalità sono dunque disponibili a tutto il pubblico.

I nuovi aggiornamenti riguardano principalmente la progettazione e la versatilità della Steam Chat. Ora, gli utenti possono condividere GIF, link e video con i propri contatti, ordinare gli amici in base a quelli con cui si interagisce di più, raggrupparli per gioco e per gruppo e mantenere più chat di gruppo attive, interamente riprogettate e simili ai server di Discord. Disponibile anche una chat vocale integrata con molti degli stessi vantaggi offerti dal competitor, come i canali e la possibilità di inviare inviti ai contatti.

Le chat di gruppo sono «costruite per il gioco», in quanto i giocatori possono vedere quali delle loro coorti regolari sono online, invitarle a una chat vocale e poi lanciare alcuni inviti per giocare insieme a un preciso titolo:

Le chat di gruppo durature consentono di rimanere in contatto con le tue comunità quando ti colleghi a Steam. Se giochi regolarmente con lo stesso gruppo di persone, le chat di gruppo ti permetteranno di sapere facilmente chi è online e pronto a giocare. Crea un canale vocale, invita i tuoi amici a giocare e preparati a entrare in partita.

Ricapitolando, ecco nello specifico le novità introdotte nella Steam Chat:

Una lista amici più flessibile, che contiene i preferiti, chat di gruppo, una suddivisione in base ai giochi e in base ai gruppi, e informazioni sullo stato degli amici

Una chat esteticamente più moderna che integra nel testo video, immagini, tweet e altro

Aggiungere degli amici a una chat

Salvare la chat di gruppo per poter continuare la conversazione o giocare in un altro momento

Aggiunta di canali testuali o vocali all’interno di un gruppo

Inviti alla chat di gruppo con un link

Miglioramenti alla chat vocale.

Tutte queste funzionalità sono state progettate non solo per funzionare sul client di Steam, ma anche sul web. In questo modo sarà possibile continuare una conversazione anche quando non si può aprire il client di Steam ma si ha accesso a un browser.

Ora che Discord è diventato lentamente lo standard del settore per i giocatori e gli streamer, Valve ha dunque aggiunto una nuova esperienza alla sua Steam Chat nel tentativo di attrarre meglio i gamer e portarli via dal concorrente.