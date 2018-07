TIM, nuove offerte Operator Attack

Filippo Vendrame,

TIM ha deciso di rinnovare le sue offerte Operator Attack, cioè quelle speciali tariffe proposte a determinati nuovi clienti che acquistando una nuova SIM, effettuano la portabilità del loro numero da uno specifico operatore. A partire da domani 26 luglio, l’operatore renderà disponibile la nuova tariffa “TIM Ten One Go 30GB” che prevede chiamate illimitate e 30GB di traffico Internet 4G a 10 euro al mese. Tariffa attivabile se si proviene da Vodafone. Continua, invece, l’offerta “TIM Ten Go New 30GB“, attivabile da chi arriva da tutti gli operatori tranne che da Vodafone, che prevede 1000 minuti di chiamate e 30GB di Internet 4G a 10,82 euro al mese.

Da oggi 25 luglio, invece, l’operatore rende attivabile presso alcuni punti vendita la nuova offerta “TIM 15 Go New 50GB” che offre 1000 minuti di chiamate e ben 50GB di traffico Internet 4G al costo di 15 euro al mese. Questa tariffa è sottoscrivibile se si proviene da un qualsiasi operatore. Sempre da oggi 25 luglio cessa, invece, la disponibilità di “TIM Special Top”. Continua ad essere attivabile, invece “TIM 7 ExtraGo New 20GB“, sia nei negozi che attraverso il servizio “Passa a TIM con Operatore”. Tariffa sottoscrivibile da chi proviene da Iliad e da alcuni operatori virtuali e che offre chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e 20 GB di traffico Internet 4G a 7 euro al mese.

Attivando queste offerte è previsto anche il pagamento dell’acquisto della SIM il cui costo può variare da offerta ad offerta e se l’attivazione è fatta nei negozi oppure attraverso i canali online di TIM.

Trattasi, tutte, di tariffe molto interessanti, create appositamente per ingolosire i clienti degli altri operatori per convincerli a passare a TIM.