Wind Smart Online Edition: 1000 minuti e 20 GB 4G

Wind Smart Online Edition è una speciale tariffa che gli utenti potranno richiedere acquistando una nuova SIM Wind ed effettuando, contestualmente, la portabilità del loro numero. Questa speciale offerta è attivabile solamente online e scadrà il 27 luglio salvo possibili proroghe. Nello specifico, Wind Smart Online Edition prevede 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e ben 20 GB 4G. Il tutto al costo di 9 euro al mese.

Inoltre, questa speciale tariffa prevede anche un piccolo bonus in omaggio per tutti coloro che decideranno di pagare attraverso PayPal. A questi clienti, infatti, Wind regalerà 5 euro di ricarica gratuita da utilizzare liberamente. Bonus che sarà erogato entro 24 ore dall’attivazione della SIM. La SIM prevede un costo di 10 euro comprensivo di 1 euro di traffico. In caso di superamento del limite di traffico voce mensile, i clienti Wind andranno a pagare 29 centesimi al minuto senza scatto alla risposta. Nel caso, invece, del superamento della soglia del traffico dati, l’operatore arancione bloccherà la navigazione Internet sino al rinnovo successivo.

Gli SMS saranno tariffati a 29 centesimi l’uno, mentre il piano base che sarà attivato sulla SIM sarà “Wind Basic“. L’offerta è compatibile con la promo Porta i tuoi amici. L’offerta non è compatibile con telefono incluso, con le offerte Pieno Wind e tutte le opzioni che includono un bonus nazionale e in roaming in Unione Europea di minuti, SMS e GIGA ad eccezione delle offerte Optional + Minuti, + SMS, + GIGA, Wind Unlimited, Internet 5 Giga, Internet 10 Giga, Internet 20 Giga, Internet 30 Giga e Giga International.

Le SIM acquistate vengono spedite in tutta Italia entro 3 giorni lavorativi che salgono a 4 per le isole. Aggiungendo 9 euro, i clienti potranno ricevere la SIM in giornata ma solo se abitano a Milano, Roma e Napoli.

Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito di Wind.