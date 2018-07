Xbox Adaptive Controller si apre con i denti

Filippo Vendrame,

Microsoft, lo scorso maggio, aveva presentato il suo nuovo Xbox Adaptive Controller, uno speciale controller per le console Xbox One pensato esplicitamente per gli utenti disabili. Tuttavia, la casa di Redmond non si è limitata a concertarsi solo sul controller ma ha lavorato molto anche sulla sua confezione per renderla adatta ad essere gestita da persone che soffrono di qualche disabilità. La confezione può essere, infatti, aperta con grande facilità con una mano sola o anche con i denti. Le persone trascorrono ore a guardare unboxing di gadget su YouTube, ma raramente si vede una scatola progettata per essere aperta con solo i denti.

L’approccio può sembrare molto strano ma, invece, ha un senso molto logico. Come spiega Mark Weiser, il designer di Microsoft che ha realizzato questa confezione, molte delle persone affette da una qualche forma di disabilità motoria sono abituate ad aprire le confezioni anche con i denti. Partendo da questo presupposto, Microsoft ha voluto realizzare una confezione di vendita dell’Xbox Adaptive Controller che si potesse aprire facilmente anche utilizzando i denti o altre appendici del corpo. La confezione di vendita del controller, dunque, dispone di una serie di accorgimenti che facilitano l’estrazione del prodotto attraverso nastri e speciali cerniere. Anche l’imballaggio contenente la scatola del controller è stato rivisto per poter essere aperto facilmente attraverso una sorta di nastro che può essere tirato facilmente con una sola mano o con i denti.

Niente adesivi, lacci o altri ostacoli. La confezione di vendita dell’Xbox Adaptive Controller è stata perfettamente ottimizzata per essere semplice e rapida da aprire da chi è affetto da qualche forma di disabilità motoria.

Prima di ufficializzare il design finale della scatola, Microsoft ha testato le confezioni dei controller con la collaborazione di alcuni suoi utenti disabili. L’Xbox Adaptive Controller è prenotabile anche in Italia, a 89,99 euro, all’interno del Microsoft Store. Le consegne sono attese per il prossimo autunno e precisamente entro la fine del mese di settembre.