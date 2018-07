Xiaomi Mi Bunny Smartwatch 3, per i più piccoli

Floriana Giambarresi,

Xiaomi ha appena rivelato un nuovo smartwatch per bambini: si chiama Xiaomi Mi Bunny Watch 3 ed è un orologio intelligente con supporto alla connettività 4G LTE e uno slot nano-SIM, incredibilmente leggero, al momento esclusivamente disponibile nel mercato cinese presso i rivenditori su Mi Mall, TMall, Suning e JD.com ad un prezzo di 599 Yuan, ovvero a poco più di 75 euro al cambio attuale.

Caratterizzato da un design semplice che strizza l’occhio ai più piccoli grazie anche alle colorazioni Rosa e Blue particolarmente vivaci, Xiaomi Mi Bunny Watch 3 pesa solo 51 grammi nonostante sia completo di hardware e funzionalità: oltre a supportare la connettività LTE inserendo una nano-SIM card al suo interno, l’indossabile si caratterizza per la presenza di un display da 1,41 pollici protetto dalla tecnologia Gorilla Glass 2.5D, con risoluzione di 320 x 360 pixel. A bordo anche una fotocamera da 2 megapixel per il divertimento dei più piccoli, nonché un sensore GPS / A-GPS che funziona anche con app dedicate per facilitare il tracciamento della posizione dei bambini.

Secondo quanto reso noto, lo smartwatch dispone di una batteria che si ricarica in circa 50 minuti e che dovrebbe garantire un’autonomia di 30 ore di utilizzo circa, anche se il produttore cinese non ne ha dichiarato la capacità effettiva. Xiaomi Mi Bunny Watch 3 è inoltre resistente all’acqua grazie alla certificazione IPX7 in modo tale che i giovanissimi possano usarlo anche in doccia, in acqua e quando si lavano le mani. Il prodotto è largo 43 mm e sottile 15 mm e il cinturino è lungo 240 mm.

Trattasi dunque di un orologio utile ai bambini, robusto e accattivante, il cui arrivo in Europa non è però ancora stato confermato. Ulteriori notizie a riguardo dovrebbero pervenire in seguito.