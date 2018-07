GTA Online senza PlayStation Plus fino al 6 agosto

Floriana Giambarresi,

In occasione dell’arrivo di After Hours nel mondo di Grand Theft Auto Online, Rockstar Games ha annunciato che GTA Online è ora disponibile gratuitamente per tutti i giocatori PS4, anche a chi non dispone di un abbonamento al PlayStation Plus. L’iniziativa è limitata a un periodo di tempo e si concluderà il 6 agosto.

Da oggi fino al 6 agosto, chiunque abbia dunque una PlayStation 4 e una connessione a Internet può liberamente giocare a GTA Online, avendo così la possibilità di sfrecciare tra le strade di Los Santos gratuitamente e di immergersi negli ambienti criminali che caratterizzano l’acclamato e vendutissimo titolo di Rockstar Games. L’area online a disposizione include tutti gli aggiornamenti diramati in precedenza, che dal lancio a ora hanno aumentato esponenzialmente il fattore divertimento che questa forma di esperienza online ha da offrire.

L’aggiornamento di GTA Online: After Hours rivoluziona la vita notturna di Los Santos, includendo una intera nuova serie di contenuti a tema inclusi night club, veicoli, abiti e altro ancora. Per gestire un locale notturno è necessario collaborare con Tony Prince e si potrà personalizzare il club come si preferisce, scegliendo l’arredamento, assumendo personale e decidendo in autonomia come promuovere il business. Disponibile anche un magazzino sotterraneo che diventa il fulcro delle attività illegali del night club.

Dopo il 6 agosto, per giocare a GTA Online su PS4 sarà nuovamente necessario disporre di un abbonamento al PS Plus.