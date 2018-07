Nuove funzionalità per la videocamera Hive View

Cristiano Ghidotti,

Da casa a smart home, da spazio domestico a ecosistema in grado di accogliere i vantaggi legati all’innovazione. Il processo di integrazione della tecnologia nelle nostre abitazioni è in atto e uno degli aspetti che maggiormente ne beneficiano è quello legato alla sicurezza. Tra i prodotti dedicati alla videosorveglianza c’è anche Hive View, dispositivo già segnalato nei mesi scorsi su queste pagine per via della partnership siglata con Eni Gas e Luce.

Oggi la videocamera si arricchisce di alcune nuove funzionalità, grazie al rilascio di un aggiornamento software. Oltre a poter attivare in modo del tutto automatico il suo occhio hi-tech non appena viene rilevato un movimento (inviando istantaneamente una notifica sullo smartphone) e al live streaming in alta risoluzione da remoto, il device integra un apparato audio bidirezionale per la comunicazione vocale con chi si trova in casa e la condivisione delle registrazioni. Quest’ultima è una caratteristica che strizza l’occhio a una dinamica tipicamente social. Il tutto viene gestito attraverso un’intuitiva applicazione mobile.

Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di look, con il design affidato allo svizzero Yves Béhar, fondatore di Fuseproject. Due le colorazioni proposte: nero e rame spazzolato o bianco e champagne, così da potersi adattare a qualsiasi stile di arredamento. Lato tecnico, Hive View integra un obiettivo grandangolare da 130 gradi con la possibilità di effettuare uno zoom digitale 8x sulle singole porzioni dell’inquadratura.

La videocamera è in vendita sul sito ufficiale al prezzo di 199,00 euro (in offerta su Amazon a 191 euro) per una singola unità, con la possibilità di scegliere il kit che ne contiene due per 359,00 euro. Il flusso video registrato viene salvato per 24 ore, ma chi lo desidera ha la possibilità di estendere la durata dell’archiviazione fino a 30 giorni sottoscrivendo un abbonamento mensile da 4,99 euro (il primo mese di prova è gratuito).