Instagram, si potrà reagire alle Storie con le emoji

Floriana Giambarresi,

Non solo commenti che vanno a finire direttamente tra i messaggi diretti: Instagram sta testando un nuovo modo di reagire alle Storie molto più semplice, che coinvolge le emoji.

Avvistata per la prima volta da un utente su Reddit e poi confermata da Instagram, la nuova feature è attualmente in fase di test in alcuni Paesi e non ancora disponibile a tutti gli utenti ma alcuni stanno già avendo la possibilità di reagire alle Storie scegliendo rapidamente tra una serie di emoji a disposizione, che saranno 5-6 in totale. Un modo di rispondere simile alle reaction che la società madre di Instagram, Facebook, ha già implementato nel 2016.

Stiamo testando un modo per rendere più facile l’interazione e avvicinarci ai tuoi amici su Instagram.

Pare che le reazioni con le emoji saranno visualizzabili solo ed esclusivamente da chi ha creato e pubblicato il contenuto, direttamente nell’area delle Storie che mostra l’elenco degli spettatori, non nella casella di messaggi diretti (DM). Il nuovo strumento eliminerebbe dunque la necessità di intasare la casella di posta di qualcuno.

Chiaramente, trattandosi di un test, non è certo che la funzione venga distribuita a tutti gli utenti Instagram. Inoltre, la piattaforma starebbe anche testando la possibilità di consentire agli account pubblici (che non hanno impostato il profilo su Privato) di rimuovere manualmente i follower indesiderati.