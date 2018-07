MediaWorld, arrivano i Samsung Days

Filippo Vendrame,

MediaWorld lancia un nuovo speciale volantino denominato “Samsung Days”. Come fa ben intuire il nome, questo nuovo volantino è tutto incentrato sui prodotti del brand coreano. Le offerte della catena di elettronica saranno valide da oggi 26 luglio sino al prossimo primo di agosto. Da evidenziare immediatamente una ghiotta promozione che riguarda i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+. Chi li acquisterà, consegnando un proprio vecchio smartphone, riceverà uno sconto immediato sino a 260 euro.

Il Samsung Galaxy S9+ a cui potrà essere applicato l’eventuale sconto, viene venduto da MediaWorld a 849 euro. Chi preferisse l’ottimo phablet Samsung Galaxy Note 8, la catena di elettronica lo rende disponibile al prezzo di 759 euro. Il Samsung Galaxy A6, invece, potrà essere comprato nei negozi MediaWorld al costo di 279 euro. Da evidenziare che qui acquisterà un Samsung Galaxy A8, A6, A6+ o un Galaxy J6 entro il 12 agosto riceverà in omaggio una stampante tascabile di HP. Il volantino include anche alcune proposte Samsung tra i tablet pc. Per esempio, si evidenzia il modello Galaxy Tab S3 con connettività 4G LTE al prezzo di 529 euro. Tra gli smartwatch, invece, la catena di elettronica propone il Samsung Gear S3 al prezzo di 299 euro.

Samsung è molto nota anche per i suoi televisori di altissima qualità. Questo nuovo volantino include molteplici proposte per chi intende trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica. Per esempio, il modello Samsung UE55NU7500UXZT (SMART TV LED 55 pollici Ultra HD 4K – Risoluzione: 3840×2160 pixel Tecnologia WiFi – Ethernet – DLNA) è proposto a 849 euro.

Non mancano anche gadget, accessori e periferiche per PC e elettrodomestici smart per rendere le case più moderne.