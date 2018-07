Panasonic Toughbook T1 e L1, rugged ed eleganti

Luca Colantuoni,

Panasonic ha annunciato due nuovi dispositivi rugged per l’utenza aziendale. Solitamente l’estetica non è la loro migliore caratteristica, ma lo smartphone Toughbook T1 e il tablet Toughbook L1 sono più gradevoli alla vista rispetto agli altri modelli della serie. Su entrambi è installata l’ultima versione del sistema operativo Google.

Panasonic Toughbook T1

Il Toughbook T1 può essere utilizzato in condizioni ambientali estreme, come testimoniano le certificazioni MIL-STG-810G, IP66 e IP68. Lo smartphone possiede uno schermo da 5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel) e integra un processore quad core Snapdragon 210, affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibili con schede microSD. La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 8 megapixel, mentre la connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n/d/h/i/r, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE.

Sono inoltre presenti tre microfoni con cancellazione del rumore, la porta micro USB, il lettore di codice a barre e una batteria da 3.200 che offre un’autonomia fino a 12 ore e che può essere sostituita a caldo (lo smartphone rimane acceso). Il sistema operativo installato è Android 8.1 Oreo.

Panasonic Toughbook L1

Il Toughbook L1 possiede caratteristiche simili a quelle dello smartphone. La principale differenza è rappresentata dallo schermo da 7 pollici. Il tablet ha ricevuto le certificazioni MIL-STD-810G, IP65 e IP67. La dotazione hardware comprende un processore quad core Snapdragon 210, 2 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibili con schede microSD. La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 8 megapixel, mentre la connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n/d/h/i/r, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE.

In questo caso, il lettore di codici a barre è opzionale. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Per entrambi i prodotti sono disponibili numerosi accessori, tra cui un dock di ricarica, la stilo e batterie supplementari. L’arrivo sul mercato è previsto per il mese di agosto. Il prezzo è superiore ai 1.500 euro.