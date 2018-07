Samsung svela un display flessibile per smartphone

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato un nuovo pannello OLED flessibile in grado di resistere alle cadute da altezze elevate. Questo risultato è stato ottenuto sostituendo la cover in vetro con un materiale plastico. Il pannello infrangibile verrà utilizzato non solo nei futuri smartphone, ma anche in altri dispositivi elettronici.

Il display realizzato dal produttore coreano ha ricevuto la certificazione dagli Underwriters Laboratories. Il pannello OLED ha superato con successo i rigorosi test di durata basati sugli standard militari del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Il pannello ha continuato a funzionare dopo 26 cadute da un’altezza di 1,2 metri e in presenza di temperature estreme (71 e -32 gradi). Samsung ha inoltre effettuato un test di caduta da 1,8 metri. In tutti i casi non sono apparsi danni sulla parte frontale, sui lati e sugli angoli.

Nel seguente video si può vedere la differenza tra uno schermo tradizionale e quello progettato da Samsung. Il primo è protetto dal vetro, un materiale scelto soprattutto per la sua trasparenza. Ci sono vetri particolari, come i Gorilla Glass, che resistono alle cadute, ma non sono infrangibili. Il pannello OLED di Samsung è invece protetto da una cover in plastica che, oltre ad essere trasparente, è resistente ad urti, cadute e martellate. Inoltre conserva la sua flessibilità ed è più leggero.

Il produttore coreano userà sicuramente il nuovo pannello nei futuri smartphone, ma il display troverà posto anche in tablet, console da gioco portatili, dispositivi militari e nel settore automotive. Rimane però un dubbio: la cover in plastica resiste anche ai graffi?